شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. انسحاب وخناقات سلسلة أزمات فى مواجهات الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر سلسلة الإثارة فى مباريات الزمالك أمام مصر المقاصة فى السنوات الأخيرة، ونشبت أزمة فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، الذى أقيم مساء أمس بين طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك وحسنى فتحى قائد فريق مصر المقاصة فى بطولة الدورى الممتاز، وظهرت بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، والتى طالب الجهاز الفنى لفريق المقاصة باحتسابها.

تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز، بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونرصد أبرز المباريات المثيرة بين الفريقين.

تاريخ لقاءات الفريقين:

التقى الزمالك بمصر المقاصة في 14لقاءًا، فازالأبيض في 7 مباريات، وفاز الفريق الفيومي فى 6 مواجهات، بينما تعادلا الفريقان في مباراة واحدة.

مباريات غزيرة بالأهداف:

دائمًا ما تكون مباريات الزمالك والمقاصة كثيرة الأهداف، فسجل لاعبو الفريقين 38 هدفًا خلال المواجهات التي قامت بينهما، فأحرز الزمالك 20 هدفا، ومصر المقاصة 18 هدفًا.

الزمالك يتفوق فى أول وآخر مواجهة

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واجه الزمالك فريق مصر المقاصة لأول مرة في شهر أكتوبر 2010، وفاز الزمالك بنتيجة 4-3، بينما كانت آخر مواجهة بين الفريقين في أغسطس الماضي وفاز الزمالك بهدف وحيد.

لمسة يد شهيرة

لم تنسى جماهير الكرة المصرية ركلة الجزاء التي لم تُحتسب لنادى الزمالك في مباراة مصر المقاصة موسم 2016-2017، عندما تصدى مدافع مصر المقاصة السابق أحمد سامي للكرة بيده من داخل منطقة الجزاء ، ليشهد الموسم حالة من الإثارة و الجدل فى التصريحات بين مسئولو الناديين وصلت لتهديد الزمالك بالانسحاب من الدورى.

انسحاب شهير للزمالك:

في شهر إبريل 2017 اُعتبر فريق مصر للمقاصة منتصرًا على الزمالك في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-0 بعد انسحاب القلعة البيضاء بسبب خلافات بين الفريق الأبيض ومسؤولي الاتحاد المصري حول موعد إقامة اللقاء.

مشادة بين لاعبي الزمالك والمقاصة.. وطرد "طارق حامد"

شهدت مباراة الزمالك ومصر المقاصة الأخيرة التى أقيمت أمس مشادة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز، ودخل طارق حامد فى مشادة مع حسني فتحي ، ليشهر الحكم محمد عادل الإنذار الثاني لطارق حامد و الطرد.