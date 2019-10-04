كاميرا "سوبر كورة" تكشف سبب طرد طارق حامد عقب مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مشادة بين طارق حامد لاعب الزمالك و لاعب مصر المقاصة عقب انتهاء اللقاء، الذى فاز فيه الزمالك بهدف نظيف، الذى جمع بين الفريقين على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

و اندلعت المشادات بين طارق حامد ولاعب المقاصة بسبب وقوف الأخير على تسديد ركلة ثابته من خارج منطقة جزاء الأبيض، وقام طارق حامد بإبعاد الكرة، وهذا ما أدى إلى تعصب لاعب المقاصة . وعقب انطلاق صافرة لقاء المقاصة ضد الزمالك، تراشق اللاعبين بالألفاظ و حدث حالة من الهرج والمرج داخل الملعب، وعلى الفور وجه حكم اللقاء محمد عادل، بطاقة صفراء للاعب المقاصة و بطاقة صفراء لطارق حامد وهى الثانية له وادت إلى صوله على البطاقة الحمراء . Advertisements لمشاهدة فيديو طرد طارق حامد عقب مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك، اضغط هنا

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