شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: المقاصة يمتلك لاعبين قادرين على حصد بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى سعيد قائد فريق مصر المقاصة أن فريقه يمتلك لاعبين قادرين على المنافسة وحصد بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب الإمكانيات الفنية التى يمتلكونها .

أوضح هانى سعيد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه يجب على لاعبى مصر المقاصة الوثوق فى أنفسهم والمهارات التى يمتلكوها وهذا الأمر سوف يظهر الفريق بشكل مختلف خلال المباريات القادمة فى بطولة الدورى المصرى .

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو فوزاً صعباً على حساب مصر المقاصة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز ليحقق الأبيض العلامة الكاملة بهدف أحمد السيد زيزو.

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.