النشرة الرياضية.. صلاح بالتشكيل المثالي.. وقائمة الأهلي.. ودعوة الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 3 أكتوبر.

الأهلي يستعيد "مفاجأة" الموسم الماضي .. وفايلر يراجع مع رمضان

واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة أسوان السبت المقبل على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

مصر تنظم تصفيات الأولمبياد لكرة طائرة رسميًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة، برئاسة أحمد عبد الدايم عن حصول مصر على تنظيم شرف استضافة تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية التي ستقام بالعاصمة اليابانية طوكيو في العام المقبل.

اتحاد الكرة يعلن حكام الجولة الثالثة للدوري.. صافرة الحنفي تدير للأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري

التشكيل المثالي بالأبطال.. حضور صلاح.. سيطرة ألمانية وغياب إسباني إيطالي

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تشكيل الأسبوع بعد نهاية الجولة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

قائمة الأهلي لأسوان.. استمرار غياب صالح جمعة.. وعودة ديانج والشيخ

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على اصطحاب 23 لاعبًا للسفر إلى أسوان من أجل ملاقاة الفريق الجنوبي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري.

الإسماعيلي يهاجم جهاد جريشة في بيان رسمي .. ويطالب بـ "الفار"

أصدر النادي الإسماعيلي بياناً رسمياً يهاجم خلال الحكم جهاد جريشة على خلفية الهزيمة من المصري 1-3 فى المباراة التي أقيمت أمس ، الأربعاء في إطار الجول الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

مصدر لمصراوي: البدري وعد صلاح بشارة قيادة المنتخب

أجرى حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، اتصالاً هاتفيًا مع نجم المنتخب والمحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح حيث تلقى الأخير وعدًا من البدري بالحصول على شارة قيادة المنتخب في الفترة المقبلة.

الاتحاد الأفريقي يدعو الزمالك وجينيراسيون لقرعة دوري الأبطال

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دعوة لكل من الزمالك، وجينيراسيون فوت السنغالي من أجل حضور قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، و"بلاي أوف" الكونفدرالية.

بيراميدز يفوز على طنطا ويحقق الانتصار الثاني بالدوري

فاز فريق بيراميدز على نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بهدف زيزو.. الزمالك يعبر المقاصة بصعوبة

خطف الزمالك فوزًا صعبًا أمام نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف سجله لاعبه أحمد السيد "زيزو"، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

أزمة إذاعة المباريات مستمرة.. رئيس أسوان: مباراة الأهلي أرضيا فقط

أعلن أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، إذاعة مباراة الفريق أمام الأهلي والتي ستقام عصر السبت المقبل، على القنوات الأرضية فقط.

النني يشارك في سقوط بيشكتاش أمام وولفرهامبتون بالدوري الأوروبي

خسر بيشكتاش أمام وولفرهامبتون الانجليزي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن المجموعة الـ11 في بطولة الدوري الأوروبي على ستاد فودافون بارك في اسطنبول.

علاء مبارك أبرز الحضور في حفل زفاف حسني عبدربه

عقد حسني عبدربه، نجم النادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، حفل زفافه اليوم بمدينة الإسماعيلية.