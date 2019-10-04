تصريحات اليوم.. أزمة صالح جمعة.. وتحذير مرتضى.. وضربتي المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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بالفيديو.. عبد الحفيظ: أزمة صالح انتهت.. ولن أسمح بالتجاوز

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أزمة لاعب الفريق صالح جمعة انتهت، مشددًا أن مشاركته في المباريات متوقفة بقرار من رينيه فايلر مدرب الفريق.

مرتضى منصور محذرًا فاطمة سامورا: الزمالك "مش صغير" ولن نترك حقوقنا

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفة على الكاف من التلاعب في أزمة الفريق الابيض مع نظيره جينيراسيون السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

مرتضى يرد على صلاح: "شرف ليك تلبس قميص المنتخب.. متزعلش الشعب منك"

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللوم لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد أنباء استبعاده من معسكر المنتخب الوطني المقرر لها الشهر الجاري تحت القيادة الفنية الجديدة لحسام البدري.

ديسابر: إصابة عبد الله السعيد أثرت على بيراميدز أمام طنطا

أبدى الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز سعادته بنتيجة مباراته أمام طنطا وأداء اللاعبين.

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ميتشو: تبديل بو طيب نقطة تحول في المباراة.. ومن الصعب كسر دفاع المقاصة

أثنى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، على فريق المقاصة، مؤكدًا أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي، نجح في صنع فريق قوي.

هاني سعيد يتحدث عن عجز الزمالك.. وهدف المقاصة.. وضغط المباريات

قال هاني سعيد قائد فريق المقاصة، إن الزمالك عجز عن خلق فرص خلال المباراة، وتهديد مرمى الفريق الفيومي خاصة خلال أحداث الشوط الأول.

المقاصة: لا نستحق الهزيمة.. ولنا ضربتي جزاء أمام الزمالك

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة أن الحكم محمد عادل لم يحتسب ضربتي جزاء واضحتين في لقاء فريقه أمام الزمالك.

ميدو: الحكم لم يحتسب ركلتي جزاء للمقاصة أمام الزمالك

قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر للمقاصة، إنه اعتمد في مباراة الزمالك على اللعب بطريقة دفاعية للغلق أمام الأجناب؛ حيث لعب بعبد الله مجدي وفوافي وثلاثي في وسط الملعب.

"شطة" يقترح حلا لخروج الكاف من أزمة الزمالك وجينيراسيون

أكد محمد عبدالمنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، أن هناك حلا لأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، بإقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مرتين، حتى إعادة مباراة الفريقين في موعد يحدد لاحقا.