محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بملخص أهداف اليوم الخميس 3 أكتوبر. الزمالك 3 - 0 المقاصة بيراميدز 2 - 1 طنطا Advertisements بيشكتاش 0 - 1 ولفرهامبتون اشبيلية 1 - 0 أبويل نيقوسيا ولفسبرجر 1 - 1 روما

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف اليوم.. فوز صعب للزمالك وكبير لأرسنال.. وسقوط قاتل لبيشكتاش "النني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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