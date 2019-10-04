ميدو: الحكم لم يحتسب ركلتي جزاء للمقاصة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر للمقاصة، إنه اعتمد في مباراة الزمالك على اللعب بطريقة دفاعية للغلق أمام الأجناب؛ حيث لعب بعبد الله مجدي وفوافي وثلاثي في وسط الملعب.

مصر للمقاصة هُزم بهدف نظيف أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأوضح ميدو في المؤتمر الصحفي أن الزمالك لعب بشكل سلبي، وكان لفريقه ركلات ترجيح واضحة للمباراة الثانية على التوالي أمام الزمالك لم يتم احتسابها، :"أرفض التعليق على أداء التحكيم".

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وأشار المدير الفني لمصر للمقاصة، إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم، والمقاصة يدعم التحكيم ولكنه يتمنى عدم تكرار الأخطاء في المباريات المقبلة.

وأضاف:"الزمالك سجل هدفًا بسذاجة كبيرة، في ظل عدم مقابلة أي لاعب لأحمد سيد زيزو لمنعه من التسديد، وشدد على أن بعد الهدف المقاصة سيطر على اللقاء وأهدر لاعبوه فرصتين للتسجيل".

وأضاف ميدو أنه قتل خطورة الزمالك في المباراة وقام بتقريب المسافات بين الخطوط، مشددًا على أن تصرف لاعبي المقاصة في الكرة لم يكن بشكل أفضل، وأن عبد الله مجدي لاعب وسط الفريق الذي دفع به في اللقاء لديه عقليه احترافية وقدم مباراة قوية.

وأتم المدير الفني للمقاصة، إلى أنه سيغلق صفحة مباراة الزمالك للتركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها صعبة لأن المنافس في الجولة المقبلة خسر مباراتيه أمام الإسماعيلي والاتحاد.