هاني سعيد يتحدث عن عجز الزمالك.. وهدف المقاصة.. وضغط المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال هاني سعيد قائد فريق المقاصة، إن الزمالك عجز عن خلق فرص خلال المباراة، وتهديد مرمى الفريق الفيومي خاصة خلال أحداث الشوط الأول.

وأوضح هاني في تصريحات لقناة تايم سبورت، أن اللاعبين نفذوا التعليمات الدفاعية، ولكن كانت المشكلة الكبرى في التمرير وفقدان الكرة بشكل سريع بعد إنهاء هجمات الزمالك.

وأكمل: "لدينا مجموعة من اللاعبين تجعلنا أحد الفرق الكبرى في الدوري، نخوض المباريات من أجل المكسب"، موضحا أن فريقه لا يسعى لخطف نقطة فقط من مواجهات الفرق الكبرى.

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وأضاف: "حققنا المركز الثاني من قبل، ولدينا إدارة وجهاز فني محترم، ينقص فقط أن يصدق اللاعبين أننا المقاصة يمكن أن يكون في مركز متقدم بالدوري، وهو هدفنا هذا الموسم".

وعن ضغط المباريات، قال قائد المقاصة: "لدينا قوام كامل من اللاعبين المميزين، ونستطيع اللاعب بفريق مختلف بالكامل أمام الجونة".

ويلتقي المقاصة أمام الجونة يوم الأحد الساعة الثالثة عصرًا، في الجولة الثالثة للدوري.