المقاصة: لا نستحق الهزيمة.. ولنا ضربتي جزاء أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة أن الحكم محمد عادل لم يحتسب ضربتي جزاء واضحتين في لقاء فريقه أمام الزمالك.
وخسر المقاصة بهدف نظيف أمام الزمالك في مباراة الجولة الثانية في الدوري المصري، في لقاء شهد جدلاً تحكيمياً واسعاً ومطالبة الفريق الاخضر بركلتي جزاء.
وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة قال هويدي :"لا نستحق الهزيمة، كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني، ولم يحتسب لنا الحكم ركلة جزاء واضحة بنسبة 100% الشوط الاول".
وأضاف هويدي :"في نهاية الشوط الثاني كان لنا ضربة جزاء ثانية لصالح محمد إبراهيم لكن الحكم خاف من الضغط الإعلامي، ولو كانت في مباراة أخرى لاحتسبها لصالحنا على الفور".
وتابع وليد هويدي :"ما حدث في مباراة الزمالك اليوم تكرار لما حدث في مباراة الكأس عندما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالحنا".
وأنهى هويدي :"الحكم محمد عادل محل تقدير بالنسبة لنا ونعتبره من أفضل الحكام، ولكن يجب أن تقوم لجنة الحكام بتوجيه تحذيرات للحكام حتى لا تتكرر الأخطاء مجدداً".
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