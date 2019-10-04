أرسنال يستعرض برباعية في شباك ستاندر دو لياج البلجيكي

فاز أرسنال الإنكليزي على ضيفه ستاندر دو لياج البلجيكي 4-صفر اليوم الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي.
وسجل كل من البرازيلي غابرييل مارتينيلي (14 و16) و جوزيف ويلوك (22) والإسباني داني سيبايوس (57) رباعية الفريق اللندني.
وفي مباراة أخرى لذات المجموعة، قاد اللاعب الفرنسي إيفان نديكان فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني للفوز على مضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي 1-صفر.
ويحتل أرسنال المركز الأول برصيد 6 نقاط وستاندر دو لياج في مركز الوصافة (3 نقاط) وبفارق الأهداف آينتراخت فرانكفورت ثالثاً فيما يتذيل فيتوريا غيماريش المجموعة دون نقاط.
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