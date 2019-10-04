ميدو بعد خسارة المقاصة أمام الزمالك: أخطاء التحكيم واردة وأتمنى ألا تتكرر

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة أنه اعتمد في مباراة الزمالك على اللعب بطريقة دفاعية للغلق أمام الأجناب باللعب بعبد الله مجدي وفوافي وثلاثي في وسط الملعب، في حين أن المقاصة لم ينجح في الخروج بالكرة من وسط الملعب. وأوضح في المؤتمر الصحفي ان الزمالك لعب بشكل سلبي، وكان لفريقه ركلات ترجيح واضحة للمباراة الثانية على التوالي أمام الزمالك لم يتم احتسابها، وأضاف أنه يرفض التعليق على أداء التحكيم. وأشار إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم، والمقاصة يدعم التحكيم ولكنه يتمنى عدم تكرار الأخطاء في المباريات المقبلة. وأضاف أن الزمالك سجل هدف بسذاجة كبيرة، في ظل عدم مقابلة أي لاعب لأحمد سيد زيزو لمنعه من التسديد، وشدد على أن بعد الهدف المقاصة سيطر على اللقاء وأهدر لاعبوه فرصتين للتسجيل. وأضاف ميدو أنه قتل خطورة الزمالك في المباراة وقام بتقريب المسافات بين الخطوط، وشدد على أن تصرف لاعبي المقاصة في الكرة لم يكن بشكل أفضل، وشدد على أن عبد الله مجدي لاعب وسط الفريق الذي دفع به في اللقاء لديه عقليه احترافية وقدم مباراة قوية. وأوضح أنه سيغلق صفحة مباراة الزمالك من أجل التركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها صعبة لأن المنافس في الجولة المقبلة خسر مباراتيه أمام الإسماعيلي والاتحاد.