مانشستر يونايتد يعود من الأراضي الهولندية بتعادل سلبي

انتهت مباراة ألكمار الهولندي مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي بالتعادل السلبي اليوم الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 12 في الدوري الأوروبي. وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، فاز بارتيزان بلغراد الصربي خارج أرضه على أستانا الكازاخي 2-1. ويحتل بارتيزان المركز الأول برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف يأتي مانشستر يونايتد في مركز الوصافة ثم ألكمار ثالثاً بنقطتين وأستانا متذيلاً للترتيب دون نقاط.

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