انطلاق المعسكر الثاني لمنتخب مصر للكرة النسائية

انطلق اليوم الخميس المران الأول للمعسكر الثاني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة حسين عيداللطيف المدير الفني وجهازه المعاون احمد كمال مدير المنتخب ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر مدرب مساعد ومحمد محسن مدرب مساعد وباسم خيرت مدرب الحراس ورحاب ممدوح المدير الاداري وميريت سعيد اداري وهبه محمود اخصائي العلاج الطبيعي ووليد منظور طبيب المنتخب وشريف نعيم مسئول المهمات

يقام المعسكر باحد فنادق القاهرة ويستمر حتي يوم السبت المقبل بهدف انتقاء مجموعة جديدة للانضمام لمنتخب مصر تحت 20 سنة

مواليد 2000 استعدادا لتصفيات كاس العالم المقرر لها يناير القادم.

وحضر المعسكر 60 لاعبه و4 حارسات للمرمي من محافظات القاهرة والجيزة والبحر الاحمر والاسكندرية والمحلة والمنوفية.

وقرر حسين عبد اللطيف اقامة مران ل 22 لاعبة من المجموعة التي تم انتقائها من المعسكر الاول.

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واكد حسين عبد اللطيف ان خطة العمل التي تم وضعها علي المدي البعيد من احل تكوين نواة للمنتخب الاول في السنوات القادمة وان

الفترة الحالية يسعي الجهاز الفني للوصول لافضل مجموعة من مواليد 2000 لخوض تصفيات كاس العالم تحت 20 سنة بشهر يناير القادم.

وشدد عبد اللطيف علي ان المشاركة في التصفيات المقبلة بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرات للاعبات ولكن سنقاتل من اجل تخطي التصفيات وتحقيق نتائج جيده مشيرا الي ان محاسبة الجهاز الفني لا تبدا من التصفيات القادمه ولكن بعد فترة طويلة من العمل.

كما اكد ان معسكر الانتقاء شهد وجود اكثر من عنصر من مواليد 2004 و 2005 و 2006 حيث سيتم العمل علي ان يكونوا نواة لمنتخب الشابات في المستقبل مؤكدا علي ان المعسكر اسفر عن انتقاء اكثر من لاعبه مميزة