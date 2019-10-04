مدرب الزمالك: المقاصة فريق كبير ويمتلك مديرا فنيا مميزا

أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن مواجهة مصر للمقاصة مساء اليوم كانت غاية في الصعوبة.

وتابع ميتشو في تصريحات عقب اللقاء "المقاصة فريق كبير ويمتلك مديرا فنيا مميزا وهو أحمد حسام ميدو والذي نجح في

تكوين فريق قوي وقدم أداء مميزا أمامنا ولعب بشكل تكتيكي رائع".

وأضاف "هاني سعيد لاعب المقاصة أهم لاعب بين صفوف المقاصة خلال مواجهة اليوم وكان له دور مهم في وسط الملعب".

وأكمل :"حاولنا تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني وكنا الأخطر من الناحية الهجومية ونجحنا في حسم اللقاء لصالحنا في نهاية الأمر".

وحول سبب عدم الفاعلية الهجومية في الشوط الأول، علق "ميدو السبب في ذلك ولعب بشكل دفاعي رائع وأغلق كل مفاتيح اللعب ولجأت إلى تبادل الأدوار بين إمام عاشور وشيكابالا لتنشيط الجوانب الهجومية".