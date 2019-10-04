آرسنال يسحق ستاندرد لييج برباعية نظيفة



سحق آرسنال الإنجليزي نظيره ستاندرد لييج البلجيكي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لمسابقة الدوري الأوروبي.



وأحرز رباعية آرسنال جابريل مارتينيلي (14 و16) وجوزيف ويلوك (22) وداني سيبايوس (57).



وبهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد ستاندرد لييج عند 3 نقاط في المركز الثاني.



ومع بداية الشوط الأول، انفرد جوزيف ويلوك بمرمى الفريق البلجيكي في الدقيقة السادسة، إلا أنه تعثر أثناء التسديد، لتمر كرته إلى جانب القائم الأيمن للحارس فانيا سافيتش.



وظهرت الخطورة الأولى لستاندرد لييج في الدقيقة 12 من ركلة ركنية خرج إليها حارس آرسنال إيميليانو مارتينيز بصورة خاطئة، لتصل الكرة أمام المدافع ميريم فويفودا، الذي سدد مباشرة أعلى المرمى الخالي من حارسه.



وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 14، بعدما أرسل كيران تيرني عرضية من الجانب الأيسر، ليسدد المهاجم جابريل مارتينيلي رأسية متقنة في الشباك.



وعاد مارتينيلي ليسجل الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 16، بعدما استغل ارتباك المدافع زينهو فانهوسدن في إبعاد الكرة من منطقة الجزاء، ليسدد مباشرة في الزاوية اليسري للحارس سافيتش.



وكاد ويلوك أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 17، بعدما تلقى عرضية من تيرني في منطقة الجزاء وهو خالي تمامًا من الرقابة، إلا أنه سدد أعلى العارضة.



ونجح ويلوك في التوقيع على الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 22، بعدما سدد زميله نيلسون كرة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاعات الفريق البلجيكي، لتتمهد أمامه داخل منطقة الجزاء، فسدد صاروخية على يسار الحارس سافيتش.



وحاول بول مبوكو مباغتة آرسنال في الدقيقة 25، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته ذهبت بعيدة عن المرمى.



وتألق حارس آرسنال في التصدي لتسديدة نيكولاس جافوري في الدقيقة 39 من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال بثلاثية نظيفة.



ومع بداية الشوط الثاني، سدد مارتينيلي في الدقيقة 48 كرة من على حدود منطقة الجزاء، مرت قريبة من القائم الأيسر لسافيتش.



وفي الدقيقة 53، أرسل نيلسون عرضية أرضية لمارتينيلي داخل منطقة الـ6 ياردة، إلا أن الأخير سدد الكرة بغرابة إلى جوار القائم.



وأحرز داني سيبايوس الهدف الرابع لآرسنال في الدقيقة 57، بعد تلقيه عرضية من مارتينيلي مرت من فوق الحارس سافيتش، لتصل إلى الإسباني أمام المرمى الخالي من حارسه، ليسجلها الإسباني بسهولة في الشباك.



وحاول الفريق البلجيكي تقليص الفارق في الدقيقة 60، عبر تسديدة صاروخية من مبوكو داخل منطقة الجزاء، إلا مارتينيز تألق وأخرجها إلى ركنية.



وفي الدقيقة 64 أهدر مارتينيلي فرصة تسجيل الهاتريك برأسية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس سافيتش.



ومن هجمة منظمة في الدقيقة 89، وصلت الكرة إلى تيرني في الجانب الأيسر، الذي أرسل عرضية متقنة على رأس سيبايوس الخالي تمامًا من الرقابة، إلا أن حارس الفريق البلجيكي تصدى للكرة.



وبعدها بدقيقة سدد بيير إيمريك أوباميانج كرة من داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر مارتينيلي فرصة محققة لتسجيل الهدف الخامس، بتسديدة رأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت إلى جانب القائم لتنتهي المباراة بفوز آرسنال 4-0.



المصدر: موقع كورة