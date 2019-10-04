روما يفرط بتقدمه بدوري الأبطال بتعادل في الدقائق القاتلة



كان التعادل الإيجابي 1-1 سيد الموقف في مباراتي المجموعة العاشرة من الجولة الثانية لدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، بعدما فرط روما الايطالي بتقدمه أمام فولفسبيرغ النمسوي، فيما سجل بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني هدف التعادل في الدقائق القاتلة امام باشاك شهير التركي الخميس.



في النمسا، افتتح روما التسجيل عبر ركنية نفذها الارجنتيني خافيير باستوري وحولها ليوناردو سبيناتسولا برأسه اصطدمت بظهر المدافع وارتدت الى رأسه مجددا قبل أن تهز شباك الحارس ألكسندر كوفلر (27).



وهو الهدف الاول لسبيناتسولا منذ آب/ أغسطس 2014 بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي "ويفا".



وعادل فولفسبيرغ الذي يشارك للمرة الاولى في مسيرته في دور المجموعات للمسابقة القارية، بفضل لاعب وسطه الدولي ميكايل ليندل من تسديدة استقرت في اعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس أنطونيو ميرانتي (51).



وحافظ روما على سجله خاليا من الخسارة أمام الاندية النمسوية في خلال 5 مواجهات، مع 3 إنتصارات وتعادلين.



وكان الفريق الايطالي افتتح رصيده في المسابقة القارية بفوزه في عقر داره على باشاك شهير برباعية نظيفة.



وفي اسطنبول، انتزع بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني تعادلا في الدقائق القاتلة من مضيفه باشاك شهير، بفضل باتريك هيرمان (90+1)، بعدما كان اصحاب الارض افتتحوا بالتسجيل عبر البوسني إدين فيسكا (55).



وتفادى مونشنغلادباخ خسارة ثانية تواليا بعدما كان سقط افتتاحا على ارضه برباعية نظيفة أمام فولفسبيرغ.



وتصدر روما وفولفسبيرغ برصيد أربع نقاط لكل منهما، فيما يحتل مونشنغلادباخ وباشاك شهير المركزين الثالث والرابع تواليا مع نقطة يتيمة.



المصدر: فرانس برس