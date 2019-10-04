رياضة | حارس إشبيلية يعلن التحدي: مستعدون جيدًا لمواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس إشبيلية يعلن التحدي: مستعدون جيدًا لمواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ياسين بونو حارس مرمي إشبيلية الاسباني على جاهزية فريقه للمواجهة النارية ضد فريق برشلونة، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز (الليجا) لموسم 2019 - 2020.

وقال "بونو" في تصريحات صحفية : " إشبيلية يسير بخطي ثابتة في الدوري الاسباني ويتعامل مع كل مباراة على حدة، وكل يوم يمثل تحديا بالنسبة لنا، والآن سنواجه برشلونة، نحن مستعدون جيدًا"، مؤكدًا على رغبة فريقه في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من المباراة.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة (4 إنتصارات، تعادل وحيد، هزيمتين) ، بينما يحتل فريق إشبيلية المركز السادس بنفس الرصيد (4 انتصارات، تعادل وحيد، هزيمتين).

ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق فوزه الرابع على أرضه ووسط جماهيره في الدوري الاسباني هذا الموسم، حيث فاز في ثلاث مباريات على أرضه وتعرض للهزيمة مرتين خارج ملعبه وتعادل في مرة واحدة.