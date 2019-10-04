رياضة | قائد منتخب مصر السابق ينتقد منح شارة الفراعنة لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد منتخب مصر السابق ينتقد منح شارة الفراعنة لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الزمالك قدم أسوأ مباراة له أمام المقاصة، حيث قدم 5 نجوم فقط مستوى مميز وباقي اللاعبين كانوا خارج الخدمة".
وأضاف :"ميتشو أكثر المدربين حظا في العالم، حيث حصد نقاط المباراة الثلاث على الرغم من المستوى السئ".
وتابع :"خالد بو طيب لم يكن متواجدا وعمر السعيد يستحق اللعب على حسابه".
وأردف قائلا :"الإصابة أثرت كثيرا على فرجاني ساسي، حيث أن ساسي قبل الإصابة ليس هو ساسي بعد المباراة".
واستطرد قائلا :"تنظيم قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا كان هائلاً ولكن أين نجوم الكرة الحقيقين؟".
واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً :"لا يجوز منح محمد صلاح شارة القيادة لأنه لا يجوز مقارنة إمكانيات أوروبا بإمكانيات مصر".