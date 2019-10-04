رياضة | مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يحصن نجمه بشرط جزائي خيالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يحصن نجمه بشرط جزائي خيالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن نجم فريق ريال مدريد الإسباني، والذي أصبح هدفا للعديد من الأندية الكبرى في مقدمتها مانشستر سيتي وأرسنال.

وذكرت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية، أن الريال وضع شرطا جزائيا كبيرا في عقد اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد مع ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة، أن أوديجارد أصبح هدفا للعديد من الأندية كمانشستر يونايتد، بالإضافة إلى وولفرهامبتون ومانشستر سيتي وآرسنال.

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وأوضحت الصحيفة أن هناك اتفاق بين ريال سوسيداد ومدريد على اتفاقية الإعارة لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر، حيث لا يمكن تأكيد الإعارة لعامين مباشرة، لكن بسبب اللحظة السيئة التي يمر بها زيدان، والتجديد الذي يجب فعله في وسط الملعب، يُطلب منهم إعادة التفكير في وضع أوديجارد للموسم المقبل، هذا سيحدث في حال وجود إتفاق مع الأطراف المعنية.

وأكملت الصحيفة الإسبانية، أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الشرط الجزائي لأوديجارد هو 80 مليون يورو، لكن هذا الرقم بعيد جدًا عن الحقيقة.

وواصلت الصحيفة الإسبانية، أن الريال وضع شرطًا جزائيًا قدره 350 مليون يورو، وهو سعر لا يمكن أي نادي في العالم دفعه في هذا الوقت.