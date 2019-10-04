رياضة | ميدو: الحكم تغاضى عن ركلتي جزاء للمقاصة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: الحكم تغاضى عن ركلتي جزاء للمقاصة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، جلسة مع اللاعبين بعد مباراة الزمالك والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف وطالبهم بغلق ملف المباراة والتركيز في اللقاء المقبل أمام الجونة المحدد له الأحد القادم أي بعد اقل من 72 ساعة.

وقرر ميدو سفر المقاصة غدا الي الجونة استعدادا للمواجهة المرتقبة حيث فضل ميدو السفر مبكرا حتي لا يتعرض اللاعبون الارهاق.

وعن مباراة الزمالك أكد ميدو، أن المقاصة تعرض لظلم تحكيمي كبير و له ضربتين جزاء لم يحتسبهما الحكم محمد عادل.

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وأوضح ميدو انه لا يعترض علي التحكيم ، وانه يدعم التحكيم المصري ويطالب بعدم تكرار الاخطاء ضد اي فريق.

واشاد ميدو باداء لاعبي المقاصة خاصة في الشوط الثاني رغم اهدار اكثر من 3 فرص محققه للتهديف ، معترفا بوجود بعض الاخطاء الفردية التي يسعي لتصحيحها خلال الفترة المقبلة لتفاديها.

ومن جانبه أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان فريقه لا يستحق الهزيمة امام الزمالك ، وقال تعرضنا لظلم تحكيمي كبير واهدرنا فرص سهلة بالجملة كانت كفيلة بتغيير النتيجة جذريا .

واضاف هويدي أن المقاصة قدم عرضا طيبا وسيعود للانتصارات في مباراته المقبلة امام الجونة للمنافسة بقوة مع الكبار مع بداية الموسم.