رياضة | بعد تخطي إنتر ميلان.. برشلونة يُحطم رقم ريال مدريد في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تخطي إنتر ميلان.. برشلونة يُحطم رقم ريال مدريد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة رقمًا قياسيًا بعدما تغلب على إنتر ميلان يوم أمس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما علي ملعب "كامب نو" أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن برشلونة حافظ على سجله خالي من الهزائم علي ملعبه "كامب نو" في دوري أبطال أوروبا لـ 33 مباراة متتالية، وترجع آخر هزيمة للفريق بالبطولة القارية علي ملعبه إلي موسم 2012 - 2013 حيث خسر أمام فريق بايرن ميونيخ 3-0.

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ونجح "برشلونة" في تحطيم رقم غريمه التقليدي ريال مدريد والذي حافظ على سلسلة اللاهزيمة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في 32 مباراة متتالية في الفترة من 1975 وحتي 1990.

وبفوزه يوم أمس، واصل برشلونة سلسلة اللاهزيمة على ملعبه الكامب نو في دوري أبطال أوروبا التي استمرت لـ33 مباراة على التوالي، حيث كانت آخر خسارة تلقاها امام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة موسم 2012-2013.

ويعتبر بايرن ميونخ صاحب الرقم القياسي لأطول سلسلة لاهزيمة على ملعبه في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا منذ تأسيس البطولة عام 1956، حيث لم يخسر في 43 مباراة على التوالي.