رياضة | غضب لاعبي دمنهور بسبب تأخر صرف مقدمات العقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب لاعبي دمنهور بسبب تأخر صرف مقدمات العقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى لاعبو دمنهور القدامى والجدد استيائهم الشديد من مجلس إدارة النادي البحراوي، لعدم صرف باقي مستحقاتهم المالية المتأخرة من الموسم الماضي ومقدمات العقود عن الموسم الكروي الجديد، مؤكدين أن ذلك يؤثر عليهم فى الاستعدادات لمنافسات دورى القسم الثانى بالموسم الكروي الجديد .

وكان مسئولي دمنهور قد وعدوا جميع اللاعبين بالحصول علي مستحقاتهم أكثر من مرة ولم ينفذ هذا الوعد وذلك بسبب مرور النادي با أزمات مالية طاحنة ومشاكل أدارية خاصة بالنادي خلال الفترة الماضية.

واكتفي مجلس أدارة دمنهور فقط بحصول كل لاعب علي 5000ألف جنية من نسبة عقودعم عن الموسم الكروي الجديد وهو الشئ الذي أغضب عدد كبير من اللاعبين خاصتا أن المقابل ضئيل جدا ولا يليق بمكانة نادي جماهيري كبير بحجم نادي دمنهور

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصادر خاصة أن سبب تأخر صرف مقدمات عقود اللاعبين يأتي بسبب رفض وليد عبداللإله أمين الصندوق التوقيع علي الشيكات دون أي مبرر وهو ما تسبب في غضب وأستياء جميع اللاعبين لموقف أمين الصندوق.

ومن جانبه تدخل ايهاب عبدالله رئيس النادي في محاولة لحل هذه الأزمة وقام بالتواصل مع أمين الصندوق واتفق علي صرف مقدمات جميع اللاعبين يوم الأحد القادم.

وواضح علي لاعبي دمنهور عدم التركيز في مباراة مياه البحيرة الودية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية وهو الشئ الذي جعل الجهاز الفني بقيادة أحمد ساري في موقف صعب لايحسد عليه في ظل وعدها اللاعبين أكثر من مرة بصرف مستحقاتهم ومقدمات عقودهم ولكن يأتي التأجيل والتأخير دائما من قبل مجلس الإدارة وهو ما يتسبب في مشاكل وأزمات داخل الفريق البحراوي بشكل مستمر

وطلب اللاعبون من مسئولى دمنهور ضرورة توفير ملابس شتوي جديدة وملابس تدريب وشربات جديدة لهم حفاظا على مظهرهم ومظهر النادى أمام الأندية الأخرى، خاصة أن نادى دمنهور واحد من الأندية الجماهيرية صاحبة الشعبية الكبيرة ولا يليق بمكانته عدم توافر ملابس للفريق الأول لكرة القدم، الذى سبق وأن كان يشارك ببطولة الدورى الممتاز منذ أربعة مواسم فقط .

وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 14صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، ، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمر صبحي حارس مرمي السكة الحديد، ،وزيدان إسماعيل مدافع الإعلاميين بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي، والسيد سويلم مدافع منتخب السويس.

وبدأ الفريق الدمنهوري هذاالموسم بجهاز فني مكون من أحمد ساري مديرًا فنيًا، وعلاء المني مدربا عاما وكمال فريد مدربا وأحمد النعناعي مدربا ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي

مباريات دمنهور في الدور الأول من الموسم الجديد

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