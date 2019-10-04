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رياضة | أهداف مباراة - الوداد المغربي 2 × 0 المريخ السوداني | إياب دور الـ 32 من البطولة العربية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الوداد المغربي 2 × 0 المريخ السوداني | إياب دور الـ 32 من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

طنطا‏

1

x
15:00

2

بيراميدز

مصر المقاصة

0

x
20:00

1

الزمالك

كأس الليبرتادوريس

جريميو - البرازيل

1

x
02:30

1

فلامينغو - البرازيل

الدوري الأوروبي

وولفسبيرجر

1

x
18:55

1

روما

إي زد آلكمار

0

x
18:55

0

مانشستر يونايتد

كراسنودار

0

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x
21:00

0

خيتافي

آرسنال

3

x
21:00

0

ستاندر دو لياج

إشبيلية

0

x
21:00

0

أبويل نيقوسيا

الدرجة الثانية

سبورتينغ خيخون

4

x
19:00

2

ألميريا

دوري كأس الأمير

ضمك

0

x
17:05

1

الوحدة

التعاون

0

x
19:10

0

أبها

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الكلمات الدلائليه
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