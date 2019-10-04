رياضة | أهداف مباراة - الوداد المغربي 2 × 0 المريخ السوداني | إياب دور الـ 32 من البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الوداد المغربي 2 × 0 المريخ السوداني | إياب دور الـ 32 من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز طنطا‏ 1 x

15:00 2 بيراميدز مصر المقاصة 0 x

20:00 1 الزمالك كأس الليبرتادوريس جريميو - البرازيل 1 x

02:30 1 فلامينغو - البرازيل الدوري الأوروبي وولفسبيرجر 1 x

18:55 1 روما إي زد آلكمار 0 x

18:55 0 مانشستر يونايتد كراسنودار 0 Advertisements x

21:00 0 خيتافي آرسنال 3 x

21:00 0 ستاندر دو لياج إشبيلية 0 x

21:00 0 أبويل نيقوسيا الدوري الإسباني الدرجة الثانية سبورتينغ خيخون 4 x

19:00 2 ألميريا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ضمك 0 x

17:05 1 الوحدة التعاون 0 x

19:10 0 أبها

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