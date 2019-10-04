رياضة | قبل مواجهة الليجا.. ماذا يقدم ميسي ضد إشبيلية ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة الليجا.. ماذا يقدم ميسي ضد إشبيلية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق إشبيلية يوم الأحد 6 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ودائما ما يقدم ليونيل ميسي مستويات كبيرة ضد فريق إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، حيث شارك الأرجنتيني في 37 مباراة ضد الفريق الأندلسي بالليجا.

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وسجل ليونيل 36 هدف ضد إشبيلية ويعد الفريق الأندلسي مع الأندية الذي يعشق شباكها في الدوري الإسباني عبر مسيرته، وصنع ميسي 16 هدف لزملائه في تاريخ البطولة.

ويحتل فريق برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة من 7 مباريات خاضها الفريق في الليجا الإسبانية هذا الموسم، وذلك بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة.

ويسعى البارسا لتحقيق فوزه الرابع على أرضه ووسط جماهيره في البطولة، حيث فاز في ثلاث مباريات على أرضه وتعرض للهزيمة مرتين خارج ملعبه وتعادل في مرة واحدة.