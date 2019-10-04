رياضة | أرسنال يقسو على ستاندرليج برباعية في اليوروباليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يقسو على ستاندرليج برباعية في اليوروباليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على فريق ستاندرليج البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وسجل مارتينيلي هدفين لارسنال في الدقيقتين 13 و16 في المباراة، واحرز ويلوك الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، واحرز سيبايوس الهدف الرابع في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

ورفع فريق أرسنال رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته بعد فوزين في تلك المباراة وخلال مباراة اينتراخت فرانكفورت الألماني بالجولة الأولى.

ويسعى الجانرز لتحقيق لقب الدوري الاوروبي هذا الموسم بعد وصوله لنهائي الموسم الماضي وخسارته أمام فريق تشيلسي برباعية في المباراة النهائية.