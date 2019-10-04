رياضة | عمرو مرعي يدخل حسابات حسام البدري لمعسكر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو مرعي يدخل حسابات حسام البدري لمعسكر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على ضم عمرو مرعي مهاجم نادى مصر المقاصة خلال المعسكر القادم للمنتخب الوطني والمقرر إنطلاقه من يوم 7 إلى 15 أكتوبر الجاري والذى سيتخلله مباراة ودية واحدة أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

واستقر البدري على ضم مرعي بعدما تم الإتقاق بينه وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على إعطاء الثنائي مصطفي محمد مهاجم نادى الزمالك وصلاح محسن مهاجم النادى الأهلي للمنتخب الأولمبي الذي سيخوض وديتين في نفس الفترة إستعداداً لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا امس علي هامش قرعة بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنه التي جرت أمس بالاسكندرية تم خلاله التنسيق والترتيب للمرحلة المقبلة والاتفاق علي أن تكون الأولوية للمنتخبات الوطنية ومصر في المقام الأول وقبل أي شئ.

وشهد الاجتماع أجواء ودية بين الطرفين باعتبار أن الهدف هو تحقيق الانتصارات للكرة المصرية وأكد البدري لغريب أن الجميع وراء المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الشهر القادم من أجل الفوز والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020.

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ومن جانبه أشاد الكابتن شوقي غريب بالاجتماع ونتائجه مشيرا إلى أن علاقته بالبدري ممتدة عبر سنوات طويلة في الملاعب أو في التدريب مؤكدا أن هناك تنسيق كامل وتفاهم مع البدري وجهازه.

وكانت قرعة الأمم الإفريقية للشباب قد أسفرت عن وقوع مصر في مجموعة تضم إلي جانبه مالي والكاميرون وغانا.

ومن المقرر أن يبدا الفريق الأولمبي معسكره الأخير قبل البطولة الأسبوع القادم والذي يتخلله مباراتين وديتين جاري التنسيق والترتيب لهما في ضوء ما أسفرت عنه القرعة.

وأكد غريب أنه يكن كل احترام للمنتخبات المنافسة ولكنه واثق في أبنائه من عناصر المنتخب الأولمبي المصري الذي لم يقصر معه اتحاد الكرة في الإعداد بالشكل الذي يليق بالبطولة وتعاون الأندية متمنيا أن يحقق الهدف وهو التأهل لطوكيو أولا ثم الفوز بالبطولة وإسعاد الشعب المصرى.