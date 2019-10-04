الامارات | الجمهور يغيب عن «القمة السلبية».. وكينو يصدم «الجزراوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يغيب عن «القمة السلبية».. وكينو يصدم «الجزراوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة الجزيرة وشباب الأهلي حضوراً جماهيرياً قليلاً في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، أمس، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، إذ بلغ عدد الحضور 1935 متفرجاً في اللقاء الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف، رغم أهمية المباراة، ووجود عدد كبير من النجوم الدوليين في الفريقين، بينما تلقى الجزيرة صدمة قوية بتعرض البرازيلي ماركوس كينو لإصابة قوية في الركبة، ما قد يبعده عن الفريق حتى نهاية الدور الأول.

ورغم أن الفريقين من أبرز المرشحين للمنافسة في لقب الدوري، والعمل الكبير الذي قامت به إدارة كل نادٍ بتدعيم صفوف كل فريق بعدد من الصفقات الجيدة، خصوصاً من جانب «فخر أبوظبي» الذي كان الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع الثنائي الدولي عمر عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن، والبرازيلي ماركوس كينو والمغربي مراد باتنا؛ فإن حضور الجمهور الجزراوي خلف الفريق لم يرتقِ لما يتناسب مع هذا العمل.

وأسهم الحضور الجماهيري القليل في المستوى الذي ظهر به الفريقان، إذ قدما مباراة متوسطة المستوى، وغلب الحذر على أداء اللاعبين، ورغم أن الجزيرة سدد 10 تسديدات على مرمى الحارس ماجد ناصر، فإنه لم يكن هناك سوى تسديدة واحدة فقط باتجاه المرمى، بينما اعتمد شباب الأهلي على الهجمات المرتدة، والتي لم ينفذها لوفانور وليوناردو دي سوزا وفيدريكو كارتابيا بشكل صحيح.

فرض المدرب الهولندي يورغن ستريبل أسلوب لعبه على مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، في أول 20 دقيقة، إذ سيطر الجزيرة على وسط الملعب، واعتمد الفريق على انطلاقات المغربي مراد باتنا، والبرازيلي ماركوس كينو، اللذين تسببا في إزعاج كبير لدفاع «فرسان دبي»، بينما طالب باتنا وعلي مبخوت بالحصول على ركلتي جزاء في أول 10 دقائق ولكن الحكم حمد علي يوسف أشار باستمرار اللعب في المرتين.

في المقابل، دخل شباب الأهلي أجواء اللقاء بعد مرور 25 دقيقة، عندما نشط المولدوفي لوفانور هنريكي والبرازيلي ليوناردو دي سوزا، إذ أهدر الأخير فرصة محققة، بعدما انفرد بالمرمى، ولعب الكرة من فوق الحارس علي خصيف الذي أنقذ الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية.

وتوقفت المباراة ثلاث دقائق لاعتراض لاعبي الجزيرة والجهاز الفني على عدم طرد لاعب شباب الأهلي، عبدالله النقبي، لإعاقته مراد باتنا، الذي كان يقود هجمة خطرة لـ«فخر أبوظبي»، خصوصاً أن النقبي كان قد حصل على إنذار في الدقيقة 11، قبل أن يتخذ أروابارينا قراراً سريعاً باستبدال النقبي ومشاركة حسن إبراهيم بدلاً منه، رغم أن الشوط الأول كان يتبقى على نهايته دقيقة واحدة، بينما تلقى الجزيرة ضربة موجعة بعد تعرض البرازيلي ماركوس كينو لإصابة قوية ليغادر الملعب وينزل بدلاً منه زايد العامري.

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أما الشوط الثاني فشهد بداية قوية من الجزيرة، الذي كاد يحرز الهدف الأول من هجمة قادها زايد العامري الذي لعب كرة عرضية مرت من ماجد ناصر، ووصلت إلى مراد باتنا لكنه سدد خارج المرمى الخالي (48)، بينما وضح افتقاد «فخر أبوظبي» لوجود صانع ألعاب في وسط الملعب، إذ رغم تألق عامر عبدالرحمن أمام الوحدة، ووجود عمر عبدالرحمن، إلا أن ستريبل كان حذراً أمام قوة خط هجوم شباب الأهلي.

وبرز علي خصيف في التصدي لأكثر من كرة خطرة، كان أبرزها تسديدة قوية من الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، بينما رد علي مبخوت بأخطر فرص اللقاء من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة ارتدت من القائم وشتتها دفاع شباب الأهلي (66)، بينما شارك عمر عبدالرحمن في الدقيقة 80 بدلاً من مراد باتنا، لتنشيط هجوم «فخر أبوظبي»، لكن لم يحدث أي تغيير في أداء الفريق، لتنتهي المباراة بالتعادل من دون أهداف.

- لاعب الجزيرة، البرازيلي كينو، تعرض لإصابة خطيرة

وقوية في الركبة قد تبعده فترة طويلة.

- شباب الأهلي فقد نقطتين ثمينتين ليصل إلى 7 نقاط

في أول 3 جولات، مقابل 4 نقاط للجزيرة.