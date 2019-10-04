الامارات | نادي العين يمنح المنصوري والنيادي عضوية الشرف

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العين يمنح المنصوري والنيادي عضوية الشرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح نادي العين عضوية الشرف لهزاع المنصوري ورفيق دربه سلطان النيادي، كونهما نموذجاً مشرفاً يقتدى به. جاء ذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة النادي.

وقرر النادي إطلاق اسميهما على ملعبين في مدرسة كرة القدم، تقديراً لجهودهما المخلصة ودورهما البارز في تجسيد حلم الإمارات بارتياد الفضاء، وتقديمهما صورة ناصعة للشباب الإماراتي والعربي المتسلح بالعلم والمعرفة، والساعي إلى تحقيق الإنجازات الملهمة على الساحة العالمية.