الامارات | أصحاب الهمم جاهزون لـ «غولف موانئ دبي العالمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الهمم جاهزون لـ «غولف موانئ دبي العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل عقد المتأهلين لبطولة «نهائي دبي» الجديدة، المكونة من 36 حفرة للاعبي غولف أصحاب الهمم، التي ستقام ضمن فعاليات بطولة جولة موانئ دبي العالمية في نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتأكدت مشاركة السويدي يواكيم بيوركمان، والأميركي تشاد فايفر، آخر المتأهلين إلى النهائي في دبي، الذي سيقام يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، ضمن أحد أكبر أحداث الجولة الأوروبية لهذا العام، ويتنافس فيه ثمانية لاعبين من التصنيف العالمي للاعبي الغولف من أصحاب الهمم.

Advertisements

وقال بيوركمان: «يسعدني أن تتاح لي الفرصة لممارستها مع بعض أفضل لاعبي الغولف في العالم في (نهائي دبي) في نوفمبر، تقود الجولة الأوروبية والاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم الطريق عندما يتعلق الأمر بالترويج للعبة لاعبي الغولف أصحاب الهمم، وتزويدنا بفرص اللعب، وأنا سعيد لأن أكون جزءاً من الحدث الافتتاحي في دبي».

وقال فايفر: «سيكون «نهائي دبي» مناسبة استثنائية، وأنا متحمس لخوض التحدي، إنه ملعب رائع مليء بالعديد من لاعبي الغولف الموهوبين».

وقال مدير البطولة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، ديفيد جارلاند: «(نهائي دبي) يقام في وقت متزامن مع بطولة جولة موانئ دبي العالمية وهي ختام الموسم، ولا يمكننا الانتظار لرؤية قدرات هؤلاء الأبطال في الاختبار النهائي في عقارات جميرا للغولف الشهر المقبل». وتابع أن «الجولة الأوروبية متحمسة لمواصلة عملنا مع الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم لتزويد لاعبي الغولف أصحاب الهمم بفرصة لعب البطولات التنافسية في أكبر الأحداث البارزة، وتعزيز الطبيعة الشاملة للعبتنا لجمهورنا العالمي».