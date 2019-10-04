الامارات | شايفر يخشى على بني ياس من خبرة إسماعيل مطر

شكرا لقرائتكم خبر عن شايفر يخشى على بني ياس من خبرة إسماعيل مطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار الساعة 09:15 مساء اليوم إلى استاد بني ياس الذي يستضيف مواجهة «السماوي» أمام ضيفه الوحدة في ختام الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة سيكون فيها لاعب «العنابي» إسماعيل مطر محط الأنظار بعد تصريحات مدرب بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، عن قلقه من خبرة وخطورة اللاعب.

وكان شايفر، الذي يمتلك معرفة بلاعبي الدوري من واقع قيادته من قبل لفريقي العين وشباب الأهلي، قد طالب في المؤتمر الصحافي لاعبيه بالحذر من خبرة عناصر الوحدة، وقال: «منافسنا لديه عناصر لها سنوات من الخبرة، مثل اسماعيل مطر، وبالتأكيد هذا سيشكل تحدياً كبيراً لنا». ويمر إسماعيل مطر بفترة تألق مع بداية الموسم الحالي، إذ يعتبر ثاني أكثر اللاعبين صناعة للفرص أمام المرمى بعد جولتين من الدوري وفقاً لإحصائية لجنة المحترفين بسبع فرص صنعها في لقاءي الفجيرة والجزيرة على التوالي.

وخاض «سمعة» حتى الآن 210 مباريات في الدوري، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل في الملاعب حالياً الذين شاركوا في كل مواسم المحترفين منذ 2009/‏‏2008، وعلى الرغم من أدواره في خط الوسط والمتعلقة بصناعة اللعب، إلا أنه سجل 38 هدفاً في شباك أندية الدوري.

ورغم أن «السماوي» لم يخسر حتى الآن، إذ تعادل أمام عجمان 2-2، ومع الظفرة 1-1، إلا أنه سيكون مطالباً اليوم بالفوز من أجل تذوق طعم النقاط الثلاث لأول مرة في موسم يتوقع أن يقدم فيه الفريق مستويات أفضل من النسخة السابقة، حينما أنهى الدوري في المركز السادس بـ40 نقطة.

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في المقابل، يدخل الوحدة المباراة وهو يعيش نشوة الفوز بالديربي على الجزيرة في الجولة الماضية 3-2، ويأمل الوصول إلى النقطة السادسة.

الغيابات

بني ياس: لا يوجد.

الوحدة: حمدان الكمالي.

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