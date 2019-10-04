الامارات | بيع 5400 تذكرة لدوري السلة الفلبيني في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 5400 تذكرة لدوري السلة الفلبيني في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي، أمس، عن بيع أكثر من 5400 تذكرة خلال الأيام الأولى من الإعلان عن منافسات قمة الدوري الفلبيني لكرة السلة، الذي ينطلق في الثامنة مساء اليوم بمنطقة سيتي ووك في دبي، ويقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورعاية مجموعة مدارس فار ايسترن الخاصة، ويجمع ثلاثة من أقوى الفرق الفلبينية، هي سان ميغول بيرمين، وإن ليكس روود ووريرز، وبارانغاي غينيبرا.

وكشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل الحدث المهم الذي يستقطب اهتمام الجالية الفلبينية ومختلف الجاليات في دبي، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، وتحدث خلاله مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة في المجلس غازي المدني، ورئيس اتحاد كرة السلة الفلبيني، ويلي مارشال، وتم خلال المؤتمر الصحافي الكشف عن الجوانب الفنية والتنظيمية للحدث الذي يعد واحداً من الجولات الثلاث العالمية للدوري الفلبيني، يشرف عليها اتحاد كرة السلة الفلبيني، وتقام الأولى في الولايات المتحدة الأميركية، والثانية في شرق آسيا، والثالثة في دبي.

وقال غازي المدني إن «مجلس دبي الرياضي لديه تنوع في الرياضات العديدة التي تنظم في الإمارة، والذي يتزايد عاماً بعد آخر مع تزايد الفعاليات المحلية والدولية التي تقام في دبي، وتتزايد معها الجودة في التنظيم، وسنعمل على دعم نجاح هذه البطولة، وندعو الجميع لمتابعتها ومتابعة هذه الرياضة الرائعة».

ويأتي هذا الحدث بعد أسبوع واحد فقط من استضافة مجمع حمدان الرياضي لبطولة «ماهارليكا فليبيناس لكرة سلة»، التي نظمها وشارك فيها النجم العالمي وأسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.