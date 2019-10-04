الامارات | نادي الفجيرة للفنون القتالية يشهر 3 رياضات

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الفجيرة للفنون القتالية يشهر 3 رياضات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشهر نادي الفجيرة للفنون القتالية ثلاث ألعاب جديدة، هي: الكاراتيه والمبارزة والجودو، ستتم ممارستها من قبل منتسبيه، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتنضم بذلك إلى خمس رياضات سابقة هي: التايكواندو والمصارعة والملاكمة والجودو والجوجيتسو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في مقر النادي بالفجيرة، بحضور المدير التنفيذي العميد أحمد حمدان الزيودي، والمدير الفني نادر أبوشاويش، ومدربي الرياضات الجديدة. من جهة أخرى، قال أحمد الزيودي: «يأتي هذا التوجه بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بتوسيع ممارسة الرياضات الفردية، وبما يسهم بفسحة أكبر لأبناء المجتمع الإماراتي بممارسة الرياضة، ولخدمة تطلعات الرياضة الإماراتية، وبموجب هذا القرار سيرتفع عدد الرياضات الفردية التي تمارس في نادي الفجيرة للفنون القتالية إلى ثماني رياضات فردية في إنجاز طيب يعزز من هوية النادي الطامح لتحقيق تطلعات الرياضة الإمارات على كل المستويات». وتابع: «نتطلع من خلال إشهارها إلى تجربة نجاح جديدة، ومماثلة لما تم تحقيقه في التايكواندو والجوجيتسو والملاكمة والمصارعة والجودو».