الامارات | محمد جمعة «لاعب سبتمبر».. والظنحاني أفضل حارس

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة «لاعب سبتمبر».. والظنحاني أفضل حارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية لشهر سبتمبر، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، إذ حصل مهاجم نادي شباب الأهلي، محمد جمعة، على جائزة أفضل لاعب باختيار الجماهير بحلوله في المركز الأول، وجاء مهاجم اتحاد كلباء، التوغولي بينل ملابا، في المركز الثاني، وحل مهاجم نادي عجمان، الغاني ويليام أوسو، في المركز الثالث.

وكان التصويت للنسخة الأولى من الجائزة في الموسم الجديد 2019-2020 انطلق أمس، وانتهى التصويت الذي استمر لمدة 24 ساعة في الثانية بعد ظهر اليوم.

وفاز حارس مرمى نادي بني ياس، فهد الظنحاني، بجائزة حارس الشهر، بتفوقه على حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، الذي أنهى التصويت في المركز الثاني، بينما جاء خالد السناني حارس مرمى نادي الظفرة ثالثاً.

وعلى صعيد المدربين، أصبح مدرب شباب الأهلي، رودولفو أروابارينا، أول مدرب أجنبي يحصد الجائزة، بعد تفوقه على مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، الذي كان قد توج بجميع جوائز الأفضل الشهرية الموسم الماضي، وجاء القادم الجديد إلى دورينا مدرب نادي العين، إيفان ليكو، ثالثاً وفق تصويت الجمهور.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي التي تنطلق مساء اليوم.

يذكر أن قائمة المرشحين لكل شهر ستضم ثلاثة أسماء في كل فئة، يتم اختيارهم بناء على الإحصاءات المقدمة من شركة «أوبتا» العالمية المتخصصة في الإحصاءات الرياضية. وتقتصر الإحصاءات على أداء اللاعبين في بطولة دوري الخليج العربي فقط.

الفائزون بشهر سبتمبر

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أفضل لاعب:

محمد جمعة (شباب الأهلي).

أفضل حارس مرمى:

فهد الظنحاني (بني ياس).

أفضل مدرب:

رودولفو أروابارينا

(شباب الأهلي).