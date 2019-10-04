أرسنال يسحق ستاندرليج برباعية نظيفة

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الخميس 3 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
تمكن رسنال الإنجليزي من تحقيق الفوز على ستاندرليج، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “الإمارات“، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.
وأحرز أهداف المدفعجية، مارتينيللي في الدقيقة 14 قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يعزز جوي ويلوك النتيجة لأصحاب الأرض بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، وفي شوط المباراة الثاني تمكن سيبايوس من إضافة الهدف الرابع، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال على ستاندرليج برباعية نظيفة.
يذكر أن أرسنال كان قد فاز في مباراته الأولى على حساب إينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثية نظيفة، في حين أن ستاندرليج كان قد فاز في مباراته الأولى على غيماريش البرتغالي بهدفين مقابل لا شئ.
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