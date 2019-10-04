شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم» يوافق على لعب مباراة المنتخب في فلسطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2020 أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 15 اكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرص على ألا يُحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.. متمنيا كل التوفيق للمتخب السعودي في مشواره نحو المونديال.

استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2020 أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 15 اكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرص على ألا يُحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.. متمنيا كل التوفيق للمتخب السعودي في مشواره نحو المونديال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «اتحاد القدم» يوافق على لعب مباراة المنتخب في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.