شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد الزمالك .. خناقة بين أمير مرتضى ومراسل "تايم سبورت" بسبب ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت مشادة قوية بين أمير مرتضى منصور المشرف علي الكرة بنادى الزمالك، ومراسل قناة تايم سبورت، بعد أن اجرى المراسل حوارا مع الصربى ميتشو المدير الفنى دون الحصول على اذن من المشرف علي الكرة.

واعتذر ميتشو لأمير مرتضى منصور بعد إجراء الحوار التلفزيونى دون الحصول على إذن منه.

انتزع الأبيض ثلاث نقاط صعبة فى مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك بالهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مصر المقاصة ضد الزمالك مصر المقاصة ضد الزمالك ودخل المقاصة المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمود حمدى فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دسوقى وعاصم سعيد فى خط الدفاع، خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى فى خط الوسط، عمرو مرعى فى خط الهجوم".

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

مصر المقاصة ضد الزمالك والشوط الأول

مصر المقاصة ضد الزمالك وبدأ المقاصة اللقاء بأفضلية هجومية عن الزمالك ومع مرور أول خمس دقائق بدأ الفريق الأبيض فى السيطرة على زمام الأمور من خلال الضغط المتقدم وحصار لاعبى الفريق الفيومى فى وسط ملعبهم وحصل طارق حامد على أول إنذار فى اللقاء فى الدقيقة 12 ليواصل الأبيض ضغطه على الفريق الفيومى بحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

وواصل الفريقان عمليات البحث عن الهدف الأول وطالب فريق المقاصة باحتساب ركلة جزاء بداعى دفع محمود علاء لباولن فوافى داخل منطقة الجزاء ولكن طالب الحكم محمد عادل باستمرار اللعب فى الدقيقة 28 ثم رد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق شيكابالا الذى هيأ الكرة لإمام عاشور ليحولها بتسديدة خارج شباك المقاصة ثم حصل عمرو مرعى مهاجم المقاصة على إنذار أصفر فى الدقيقة 30 نتيجة لمس الكرة باليد. مصر المقاصة ضد الزمالكوأجرى الجهاز الفنى للزمالك ونظيره فى المقاصة أول تغيير فى الدقيقة 37 حيث دفع جهاز الفريق الأبيض بالمغربى خالد بوطيب بدلاً من إمام عاشور الذى تعرض لإصابة واستكمل اللقاء قبل أن يستبدله الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق وخرج باولن فوافى من المقاصة مصاباً وحل بدلا منه ميدو جابر فى نفس الدقيقيقة وواصل الأبيض الضغط على المقاصة بحثاً عن الهدف الأول دون جدوى.



مصر المقاصة ضد الزمالك والشوط الثانى واصل الزمالك ضغطه وسط تراجع المقاصة ونجح أحمد سيد زيزو فى تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض من تسديدة فى مرمى الفريق الفيومى فى الدقيقة 56 وأجرى الفريق الفيومى تغييره الثانى بنزول محمد إبراهيم فى الدقيقة 59 بدلا من هانى سعيد وبعدها بدقيقة خرج شيكابالا مُصابا ودفع الصربى ميتشو بالمغربى أشرف بن شرقى بدلا منه حيث كشف جهاز الزمالك إن إصابة شيكابالا فى العضلة الضامة. Advertisements

وضغط المقاصة وسط محاولات غير مكتملة على مرمى عواد وسط هدوء فى مجريات الأمور بالملعب وانحصار الكرة فى وسط الملعب بين الفريقان قبل أن يفضل ميتشو تأمين خط وسطه بإجراء التغيير الثالث للزمالك بالدفع بمحمود عبد العزيز بدلا من أحمد سيد زيزو ثم دفع جهاز المقاصة بصلاح أمين فى الدقيقة 75 فى آخر تغييرات الفريق الفيومى.