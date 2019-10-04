شكرا لقرائتكم رئيس نادي أسوان:إذاعة مباراة الأهلي فضائياً وتوصلنا لإتفاقات مع بريزنتيشن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع رئيس نادي أسوان مباراة الأهلي ستذاع أرضياً ، وفضائياً وسيتم إنهاء الأمر خلال ساعات مع شركة بريزنتيشن بعض الوصول لإتفاقات فى جميع الأمور الخاصة بالتعاقد.
ويستضيف أسوان فى الثالثة عصر السبت المقبل فريق الأهلي فى الجولة الثالثة للدوري الممتاز للموسم الحالي 2019 – 2020.
أضاف أحمد سليمان سيتم توقيع العقود مع بريزنتيشن خلال ساعات والحصول على جميع الحقوق الخاصة بنادي أسوان خلال الموسم الجاري.
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