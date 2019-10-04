شكرا لقرائتكم الفتح يواجه أسوأ بداية له في "المحترفين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه الفتح أسوأ بداية له في دوري المحترفين، بعدما فشل في جمع أي نقطة من خمس مباريات خاضها الموسم الجاري في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعشرة أعوام هو عمر الظهور الأول للفتح في الدرجة الممتازة، حين وضع أبناء الأحساء أقدامهم في دوري المحترفين موسم 2009-2010، يومها واجهوا الاتحاد الذي كان توج في الموسم السابق بلقب الدوري، خسروا بهدفين لهدف، إلا أن الفتح في مبارياته الخمس الأولى في الدوري ذلك الموسم جمع سبع نقاط، لينهي ذلك الموسم في المركز الثامن بأربع وعشرين نقطة.

وفي الموسم التالي بدأ الفتح أمام القادسية، وخسر المباراة الأولى إلا انه جمع بنهاية الجولات الخمس الافتتاحية خمس نقاط، وبنهاية الموسم كان في رصيده 31 نقطة في المركز التاسع.

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وفي 2011-2012، بدأ الفتح بتعادل مع نجران، إلا أنه جمع بعد خمس جولات ست نقاط، وأنهى ذلك الموسم سادسا بسبع وثلاثين نقطة، وفي الموسم التالي انطلق مارد الأحساء الأزرق، وجمع ثلاث عشرة نقطة، وأنهى الموسم بالفوز بلقب الدوري "64 نقطة".

وبداية حامل اللقب في الموسم التالي لم تكن مبشرة، تعادل في المباراة الأولى مع التعاون، إلا أنه سرعان ما عاد ليجمع بنهاية الجولات الخمس الأولى ست نقاط، وينهي الدوري عاشرا بثمان وعشرين نقطة، وهو ما كان أفضل من انطلاقته في 2014-2015، حين جمع ثلاث نقاط فقط من فوز في الجولة الرابعة على التعاون، لينهي الموسم سادسا بثلاث وثلاثين نقطة.

وفي 2015-2016، جمع الفتح ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات، وبنهاية الموسم كان خامسا بإحدى وأربعين نقطة، وهو ما ساء في الموسم التالي حين جمع أبناء الأحساء نقطتين فقط من مبارياته الخمس الأولى، إلا أنه نجح في إنهاء الموسم ثامنا بتسع وعشرين نقطة، وفي موسم 2017-2018 بدأ الفتح بشكل جيد، حين جمع سبع نقاط من مبارياته الخمس الأولى، لينتهي الموسم وهو في المركز الخامس بست وثلاثين نقطة، الأمر الذي تحسن في الموسم الماضي حين جمع الفتح تسع نقاط من مبارياته الخمس الأولى، منهيا الموسم تاسعا بخمس وثلاثين نقطة.

وهذا الموسم يشهد أسوأ انطلاقة للفتح في مواسمه العشرة بدوري المحترفين، خمس خسائر، ليس في رصيده أي نقطة، وهو صاحب المركز الأخير، بشباك مثخنة بالجراح تلقت عشرة أهداف، وهجوم لم ينجح سوى في تسجيل ثلاثة، فهل نشاهد نهاية هذا الموسم الهبوط الأول لفريق فاز بلقب دوري المحترفين؟