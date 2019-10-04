شكرا لقرائتكم إدريس فتوحي: "برازيلي" شجعني على الانتقال إلى الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المغربي إدريس فتوحي لاعب الحزم أن لاعباً برازيلياً شجعه على الانتقال إلى فريقه الحالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقال فتوحي لـ"في المرمى": شجعني لاعب برازيلي على الانتقال إلى الحزم في تجربة جديدة بالسعودية بعدما لعبت في فرنسا والإمارات.
وزاد: الرس مدينة هادئة ومريحة لأي لاعب، وزرت مهرجان التمور فيها، كما تذكرني "شبة النار" بجلسات المغرب.
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