شكرا لقرائتكم إدريس فتوحي: "برازيلي" شجعني على الانتقال إلى الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المغربي إدريس فتوحي لاعب الحزم أن لاعباً برازيلياً شجعه على الانتقال إلى فريقه الحالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال فتوحي لـ"في المرمى": شجعني لاعب برازيلي على الانتقال إلى الحزم في تجربة جديدة بالسعودية بعدما لعبت في فرنسا والإمارات.

وزاد: الرس مدينة هادئة ومريحة لأي لاعب، وزرت مهرجان التمور فيها، كما تذكرني "شبة النار" بجلسات المغرب.