جمعة والظنحانيوأروابارينا الأفضل في سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتية عن أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية لشهر سبتمبر/أيلول في دوري الخليج العربي، وحصل محمد جمعة (شباب الأهلي) على جائزة أفضل لاعب، وفهد الظنحاني (بني ياس) على أفضل حارس مرمى، ونال رودولفو أروابارينا (شباب الأهلي) جائزة أفضل مدرب.

وفاز مهاجم نادي شباب الأهلي محمد جمعة بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر باختيار الجماهير؛ بعد أن جاء في المركز الأول، بينما جاء التوغولي بينل ملابا مهاجم اتحاد كلباء في المركز الثاني، وحل الغاني ويليام أوسو مهاجم نادي عجمان في المركز الثالث.

أما حارس مرمى نادي بني ياس فهد الظنحاني، فقد تفوق بفارق بسيط على منافسه ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، والذي أنهى التصويت في المركز الثاني، بينما جاء خالد السناني حارس مرمى نادي الظفرة ثالثاً.

وعلى صعيد المدربين، أصبح مدرب شباب الأهلي رودولفو أروابارينا أول مدرب أجنبي يحصد الجائزة؛ بعد تفوقه على مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري الذي كان قد توج بجميع جوائز الأفضل الشهرية الموسم الماضي، وجاء القادم الجديد إلى دورينا مدرب نادي العين إيفان ليكو ثالثاً؛ وفق تصويت الجمهور.