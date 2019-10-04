افتتاح النسخة الخامسة من معرض «منطاد حاكم الشارقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام «معرض منطاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة» في نسخته الخامسة الذي ينظمه فريق منطاد الإمارات سنوياً بهدف نشر روح التسامح والتواصل بين الثقافات وشعوب العالم وغرس مبادئ الأخلاق الحميدة في قلوب الجيل الصاعد والتي يجسدها شباب الإمارات خلال مشاركاته العالمية.

حضر الافتتاح - في مركز ميغا مول - الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات والدكتور أحمد سالم آل سودين سفير السلام العالمي رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري رئيس جولة منطاد حاكم الشارقة في مصر وأعضاء فريق منطاد الإمارات والكادر الفني.

وأشاد الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري بالاهتمام الكبير الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم الجهود التي يبذلها أبناؤه خلال مسيرتهم العلمية والفنية في التعريف بثقافة وحضارة الإمارات وشعبها الذي يدعو للتعايش السلمي والانفتاح مع كل الثقافات العالمية من خلال تفعيل رسالة الإمارات في عام التسامح والتي يحمل كل معانيها منطاد «ضمير الاتحاد» خلال جولاته ومشاركاته الدولية ويبرز خلالها شباب الإمارات الإنجازات العلمية الكبير التي تحققت ضمن اهتمام وجهود حاكم الشارقة.

وثمن أحمد آل سودين الاهتمام والدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في دعم الجهود الهادفة لإبراز الدولة وفق أعلى المعايير الإعلامية واستخدام أحدث الوسائل العالمية في نقل رؤية ورسالة قيادة الإمارات إلى شعوب العالم من خلال توفير فرص الإبداع والتميز لأبناء شباب الإمارات في نشر روح التسامح لجميع شعوب العالم.

وتضمن المعرض - الذي يستمر حتى الخامس من أكتوبر الجاري - عدة أقسام منها جناح منطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والذي دشنه الفريق ضمن رسالته الوطنية لقائد المسيرة وشارك من خلاله في عدد كبير من المهرجانات العالمية وحصد خلالها عدة جوائز دولية شملت تكريم عدد من رؤساء الدول العربية والعالمية لمنطاد خليفة القائد.