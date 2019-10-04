شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يتفوق على كلباء بهدف الصيعري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
حقق فريق حتا فوزه الأول في دوري الخليج العربي هذا الموسم عندما تفوق على ضيفه اتحاد كلباء أمس، بهدف نظيف عن طريق عبدالله الصيعري في الدقيقة 21، في المباراة التي جرت بينهما أمس في ملعب استاد حمدان بن راشد ضمن الجولة الثالثة، ورفع حتا رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي اتحاد كلباء دون رصيد من النقاط.
وهذا هو الفوز الأول لحتا في الدوري منذ 522 يوماً، ويرجع تاريخ آخر فوز لحتا إلى يوم 28 أبريل/ نيسان 2018 على حساب عجمان بهدف نظيف في ذات الملعب.
مع بداية المباراة كان التهديد الأول من جانب حتا عن طريق تسديدة ريكاردو فالينتي 11 لكن كرته علت مرمى جمال عبدالله حارس كلباء، وأخطأ وليد سراج في تشتيت الكرة وخطفها جوجاك، وكاد أن يسجل هدفاً لكن كرته جانبت المرمى.
وسجل عبدالله الصيعري هدف الفوز لحتا بطريقة مقصية جميلة، مستغلاً عرضية محمود قاسم.
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