الأهلي المصري يستعرض ويكتفي برباعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



سحق الأهلي ضيفه الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما الاربعاء على ملعب السلام ضمن المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل أهداف الأهلي رمضان صبحي (25) وحسين الشحات (56) وجونيور أجايي (69) والبديل وليد سليمان (87).

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط من فوزين متتاليين، بعد عرض هجومي رائع، حيث أطبق على مرمى الإنتاج منذ الدقيقة الأولى وأهدر الكثير من الفرص.

وعبر السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير، وقال إن الأهلي حقق المطلوب بحصد الثلاث نقاط وتسجيل عدد وافر من الأهداف، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وخلق العديد من الفرص للتسجيل، فيما أشاد بنجاح محمد الشناوي في التصدي لكرة خطيرة ببداية الشوط الثاني، وهو ما ساهم في استمرار التقدم وتسجيل بقية الأهداف.

وأشار فايلر إلى أن ظروف إقامة مباراة أسوان غداً السبت في درجة حرارة عالية، تدفع الجهاز الفني إلى تجهيز جميع اللاعبين للتعامل مع أي ظروف متعلقة بهذا الضغط.

ولفت إلى أن خلق فرص عديدة للتسجيل أمر إيجابي للغاية في ظل الهدف الأساسي للفريق وهو الاستمرار في تحقيق الانتصارات.