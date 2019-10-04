كأس شباب الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود منافسات كأس الشباب لكرة قدم الصالات اليوم بمباراتي الظفرة مع خورفكان في الساعة الثالثة والنصف، ودبا الحصن مع مليحة في الخامسة من مساء اليوم، وتلعب المباريات على ملعب صالة ناشئة دبا الحصن التي ستكون مسرحاً لمباريات الجولة الثالثة بعد ان استضاف نادي مليحة الجولة الأولى، واتحاد كلباء الجولة الثانية.

وقال شهاب العوضي عضو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ومشرف مسابقات المراحل السنية إن اللجنة تهدف من اللعب بنظام التجمعات في مختلف الأندية العمل على نشر نشاط شباب الصالات على أوسع نطاق متبعة نفس الأسلوب والنهج الذي انطلقت به اللعبة قبل 11 سنة. وأكد أن الجمهور سيكون على موعد مع السحب على أجهزة إلكترونية، من بينها هواتف نقالة مقدمة من مؤسسة الدوخي للتجارة العامة ومطبعة الجامعة الراعيين الرئيسيين لجمهور مسابقات الشباب.