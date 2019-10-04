«ديربي» الفجيرة يجمع «الجريحين» دبا والعروبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تقام اليوم ثلاث مباريات في افتتاح الجولة الثانية من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى والمؤهلة إلى دور ال 16من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يستقبل العروبة فريق دبا الفجيرة في ديربي إمارة الفجيرة في الخامسة وعشر دقائق، والبطائح مفاجأة الجولة الأولى يستقبل فريق الإمارات في الخامسة والربع، ويحل العربي ضيفاً على مسافي في الخامسة وعشر دقائق.

وتستكمل الجولة غداً بمباراتين في المجموعة الثانية تجمع مصفوت والذيد، ودبا الحصن والتعاون.

في مربح، يستعيد فريقا العروبة ودبا الفجيرة ذكريات «الديربي» بعد خمس سنوات من الغياب، ويتواجه الفريقان في مباراة تتشابه فيها المواقف والدوافع والأهداف، فكلاهما جريح، وخسر الجولة الماضية، العروبة أمام الذيد، ودبا الفجيرة أمام دبا الحصن.

ويخوض العروبة مباراة اليوم بعد أن صحح مدربه الأخطاء وأعاد ترتيب الأوراق، فالخسارة من الذيد في بداية المشوار كانت فرصة للوقوف على السلبيات ونقاط الضعف قبل إكمال المشوار في بطولة الكأس وخوض مباريات الدوري، ويركز العروبة على الدوري أكثر وهو يرغب في الصعود لدوري الخليج العربي، بيد أنه يدرك أهمية الفوز في بطولة الكأس وأهمية الفوز على دبا الفجيرة تحديداً، فالمباراة ديربي وأمام المرشح الأول للصعود.

اختبار قوي

ويختبر العروبة قوته في مواجهة الفريق الأفضل في الدرجة الأولى، أما دبا الفجيرة، فالخسارة من دبا الحصن لم تهزه، وتعامل معها بطريقة عادية، ودبا يركز مثله مثل معظم الفرق المرشحة للصعود لدوري الخليج العربي على الدوري أكثر، لكنه بحاجة إلى تحقيق نتائج جيدة في التصفيات الحالية تليق بوزنه واسمه وتطمئن قاعدته. وفي ملعب البطائح يحل فريق الإمارات ضيفاً على متصدر المجموعة في مباراة تعتبر اختباراً جدياً للطرفين، ففريق البطائح هدفه الاستمرار في الانتصارات وإسقاط منافس آخر بعد أن فاز على الحمرية في الجولة الأولى وأعلن عن نفسه بقوة من خلال الانتصار اللافت والكبير الذي حققه على العنابي في مباراة فرض فيها فريق المدرب طارق السيد نفسه وقال كلمته وكان الطرف الأفضل في الشوطين، وهو استغل استسهال لاعبي الحمرية المهمة والاعتقاد بقدرتهم على تحقيق فوز سهل على منافس حديث عهد بالبطولة.

وبدورهما يبحث فريقا مسافي والعربي عن أول انتصار في التصفيات، فالأول خسر من الإمارات في الجولة الأولى والثاني يبدأ المشوار اليوم بعد أن خلد للراحة، وعلى صعيد مسافي، فالفريق ظهر بمستوى لا بأس به أمام الإمارات رغم الخسارة، بيد أنه يطمح للأفضل اليوم إلى جانب النقاط الثلاث، وعمل مدربه إبراهيم بوفود على تصحيح الأخطاء وتحضير الفريق جيداً للقاء، وأكد جهوزية المضيف ورغبته في الفوز، مشدداً على أن المباراة مثل بقية المباريات فرصة للاستعداد للدوري.