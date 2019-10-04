الكشف عن أحدث التقنيات الرياضية في مؤتمر دبي للذكاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقطب «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، كبرى الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الرياضية. وأكدت عشرات الشركات من مختلف الدول مشاركتها في فعاليات النسخة الأولى من الحدث الأول من نوعه في المنطقة والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

أعلنت أشهر الشركات المنتجة لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالرياضة نيتها الكشف عن أحدث ابتكاراتها وإطلاق منتجاتها وتطبيقاتها الجديدة خلال فعاليات المعرض.

ومن أبرز الشركات التي ستوجد في المعرض شركة «تسلا» التي ستقدم بدلة رياضية ذكية تعد أحدث تصميماتها في هذا المجال الحيوي، ترصد كافة المؤشرات الحيوية وتُحدِّد بدقة أداء الرياضي للتدريبات والمنافسات، ويتم استخراج جميع المعلومات ضمن تقرير فني يسهم في دعم جهود المدربين في تطوير أداء الرياضي.

كما ستطلق شركة إكوليب منصة تطبيقها الإلكتروني العربي الجديد . ويعد تطبيق إكوليب أشهر وأكبر تطبيق في العالم متخصص في رياضة ركوب الخيل، وستقدم شركة فانيسكو أحدث تقنياتها في التحليلات الرياضية وقياس مدى تفاعل الجماهير وتحويلها على أرقام إحصائية، وستعرض الشركة النمساوية الشهيرة سانسيرو المتخصصة في المنسوجات والملابس الرياضية والتكنولوجية الفريدة منتجها الجديد (قميص كيو يو إس). ويعد هذا المنتج أول زي رياضي ذكي في العالم يمكن غسله بالماء، ويوفر بيانات شخصية دقيقة، حيث تقوم المستشعرات الذكية الموجودة فيه بتسجيل جميع البيانات ذات الصلة، كما ستكون شركة «ساب» المتخصصة في إدارة الملاعب الذكية وخدمات المشجعين حاضرة في المعرض.