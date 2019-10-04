مهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية ينطلق 17 أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان سباق دلما للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 17 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته.

وأعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، عن تفاصيل المهرجان وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مجلس أبوظبي الرياضي.

حضر المؤتمر الصحفي عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وخليل الصفار ممثل قنوات أبوظبي الرياضية وهزاع محمد بن ربيع المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيع وفريق الطيار.

وتقرر فتح باب التسجيل أمام البحارة ابتداء من يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري على أن يستمر حتى الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الذي سيشهد أيضاً اجتماعاً تنويرياً للنواخذة بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بإشراف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت فيما سيتم تحديد موعد السباق خلال الفترة المقررة لفعاليات المهرجان حسب ملاءمة الأحوال الجوية.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 25 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول وحتى المئة في الترتيب النهائي للمشاركين وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية على الإطلاق في الدولة والمنطقة ككل.

ويعد سباق دلما هو الأطول بين سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً حيث تبلغ المسافة الكلية 80 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلومتراً كما أنه الأكبر من حيث قيمة الجوائز، حيث سيحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم بالإضافة إلى سيارة كجائزة مالية فيما سيحصل الوصيف على مليون ومئة ألف درهم وسيارة وصاحب المركز الثالث على تسعمئة ألف درهم وسيارة.

كما أنه يعد السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية ويمر بسبع جزر مختلفة هي جزيرة دلما في البداية ثم صير بني ياس وبعدها جزيرة غشة يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم ثم الفطاير وبعدها البزم ثم مروح وأخيراً جزيرة جنانة قبل الرسو في مدينة المرفأ.

ولن تقتصر فعاليات الحدث على السباق البحري فقط، حيث ستقام مجموعة من الفعاليات المصاحبة اعتباراً من يوم 17 أكتوبر الجاري وافتتاح القرية التراثية أمام الزوار من سكان ومجتمع جزيرة دلما، حيث تم تخصيص مجموعة من الفعاليات الشائقة التي تهتم بجميع الأعمار والفئات.

ومن المتوقع أن يصل عدد البحارة الموجودين في قلب الحدث إلى 3000 بحار من مختلف أنحاء الدولة بمجموع ما يقارب أكثر من مئة محمل شراعي.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إن مهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية فئة «60 قدماً» يجسد ملحمة تراثية بحرية لأبناء الإمارات للاحتفاء بتراثهم الوطني الأصيل ومسيرته التاريخية الحافلة بالمنجزات الكبيرة.

وأكد أن توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي تضع مهرجان سباق دلما في مقدمة الأولويات، من حيث الدعم والرعاية وتوفير كافة مقومات وأسباب النجاح للكرنفال التراثي الأكبر على مستوى الدولة إيماناً بأهمية المناسبة السنوية التي يلتقي فيها أبناء الإمارات بشعار إحياء ودعم التراث البحري ونقل موروثها لأجيال الحاضر والتعريف بقيمة ومكانة جزيرة دلما التاريخية في حضارة الإمارات.

من جانبه وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص مؤكداً أن الدعم السامي يعد الأساس لمختلف النجاحات التي تحققت على أرض الواقع سواء بالحفاظ على التراث أو بنشره بين شباب الوطن.

من جهته قال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي: يهدف المهرجان إلى المحافظة على التراث البحري المحلي والحفاظ على الهوية الوطنية وتعميق استراتيجية صون التراث الإماراتي وتعريف الجمهور من المواطنين والمقيمين والسياح بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية وتشجيع المجتمع المحلي ودعم الأسر المنتجة وإنعاش السوق المحلي للجزيرة.

بدوره أكد خليل الصفار ممثل قنوات أبوظبي الرياضية حرص القناة على تغطية ونقل فعاليات سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً مشيراً إلى أنه سيتم نقل فعاليات السباق على مدار 24 ساعة وعبر تغطية كاملة قبل وأثناء الحدث من خلال دورة برامجية مميزة لنقل كل ما يتعلق بسباقات المحامل الشراعية.

وقال ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت إن عشاق التراث على موعد مع حدث تاريخي بكل المقاييس مؤكداً أنه مع كل عام تزداد خبرتنا في تنظيم الحدث، لذلك فإن النسخة الثالثة سوف تكون استثنائية في كل شيء.