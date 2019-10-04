

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت أكاديمية شرطة دبي سباق «سكيتشرز» الذي نظمته شركة «سكيتشرز» بالتعاون مع «رايب ماركت»، وبمشاركة أكثر من 300 رياضي من المواطنين والمقيمين في الدولة.

حضر إطلاق فعاليات الماراثون، بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والنقيب أحمد المسفري إلى جانب عدد من الضباط والموظفين في شرطة دبي، والشركاء في «رايب ماركت»، وشركة «سكتيشرز».

وأكد بطي الفلاسي أن الماراثون يأتي في إطار المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية»؛ والهادفة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فاعلة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.