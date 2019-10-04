شكرا لقرائتكم خبر عن هوساوي يعتزل دولياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أعلن قائد المنتخب السعودي عمر هوساوي اعتزاله اللعب الدولي (34 عاماً) بعد مسيرة متأخرة مع «الأخضر» بدأت عام 2013 خاض خلالها 26 مباراة، وسجل هدفين.
وكتب هوساوي عبر حسابه أمس: «سأنظر دائماً إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز، فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية، في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمناً وشاكراً لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي».
يذكر أن الأخضر يتجمع الأحد من أجل خوض مواجهتي سنغافورة وفلسطين في 10 و15 الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر هوساوي يعتزل دولياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.