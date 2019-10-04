هوساوي يعتزل دولياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



أعلن قائد المنتخب السعودي عمر هوساوي اعتزاله اللعب الدولي (34 عاماً) بعد مسيرة متأخرة مع «الأخضر» بدأت عام 2013 خاض خلالها 26 مباراة، وسجل هدفين.

وكتب هوساوي عبر حسابه أمس: «سأنظر دائماً إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز، فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية، في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمناً وشاكراً لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي».

يذكر أن الأخضر يتجمع الأحد من أجل خوض مواجهتي سنغافورة وفلسطين في 10 و15 الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.