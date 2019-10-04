«دبي ستارز» يستعد لاستضافة «بطولة الشيخة هند»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري الترتيبات في مجمع «دبي ستارز» الرياضي لاستضافة منافسات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر المقبل.

تضم الدورة 8 ألعاب رياضية جماعية وفردية، هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة يستضيفها مجمع دبي ستارز الرياضي وألعاب أخرى تنظم في أماكن أخرى مثل البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، والشطرنج، وتمت إضافة لعبتين جديدتين هذا العام، هما الكروس فيت، وألعاب التحدي.

وتواصل بعض الفرق المشاركة في الدورة تدريباتها على ملاعب مجمع «دبي ستارز» الرياضي، وصمم المجمع باقات رياضية مقدمة خصيصاً للفرق المشاركة في الدورة، تشمل خدمات توفير الملاعب والصالات الرياضية المجهزة لاستضافة تدريبات الفرق المشاركة، استعداداً للبطولة، ومن الفرق التي تجري تدريباتها في المجمع فرق النيابة العامة المشاركة في البطولة، ويستضيف المجمع تدريبات لفريقي كرة السلة والكرة الطائرة على ملعبين طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة. كما أن هناك تدريبات كرة السلة والكرة الطائرة للفرق الرياضية ببلدية دبي ويوفر المجمع ملعبين بشكل يومي ماعدا الجمعة والسبت.

يذكر أن مجمع «دبي ستارز» الرياضي الكائن بمنطقة المزهر 1 بدبي مرفق رياضي يجذب العديد من محبي ممارسة الرياضة لما يحتويه من إمكانات فهو يحتوي على أربعة ملاعب داخلية مكيفة لمعظم الألعاب الرياضية، منها كرة قدم الصالات وتنس الريشة والكرة الطائرة وكرة اليد والكريكيت.